Орнитологи – о том, как помочь пьяным птицам в домашних условиях

Начало зимы – традиционно тяжелый сезон для птиц. И снова специалисты рассказывают об опьяневших пернатых, которые наклевались забродившей рябины. Портал Москва 24 объясняет, как помочь ослабевшим птицам.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Зима уже здесь

С погодой в этом году тяжело. Если нам с перепадами температуры помогают справляться технический прогресс и коммунальные службы, то у птиц надежда только на себя и людскую доброту. Кормушки и подкормка лишними точно не будут, но от непогоды помогают мало.

Из-за разницы температур в этом году забродили ягоды рябины, и птицы, наклевавшись их, могут опьянеть или впасть в коматозное состояние. Чаще всего пьянеют свиристели, снегири и синицы. А нынешний климат только добавляет сложностей.

Если днем был небольшой плюс и дождь, а ночью ударил мороз, то промокшие перья начинают смерзаться, и птица не может регулировать свою температуру, у нее даже нахохлиться не получится. Руководитель проекта "Орнитарий" в "Сокольниках" Вадим Мишин рассказывает, что на этом фоне у пернатых развиваются заболевания. "Пневмония сейчас для них достаточно типичная вещь, в общем иммунитет ослабевает. Потом мокрая птица не может нормально летать, а энергии требуется много, и птица становится ослабленной и может погибнуть просто от физического истощения, она даже заболеть не успеет", – рассказывает Мишин.

Инструкция по выживанию

Эксперты советуют относить таких птиц к ветеринарам или в приют, но что делать, если нет возможности показать специалисту? Открывать профильную литературу и форумы – других вариантов нет, уверен орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик. "Птицы разные. Надо узнать, что за вид птицы у вас оказался и чем его можно кормить. Если вы будете снегиря мясом кормить, ничего из этого не получится. Если сову – рябиной, тоже ничего не выйдет. Придется ездить за муравьиным яйцом на птичий рынок или добывать редкие корма, если птица насекомоядная, например. Если ты взял на себя ответственность, то нужно читать книжки, нужно соответствовать", – уверен Коблик.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Чем точно не нужно кормить птиц – это человеческой едой. Практически любая вареная и тем более соленая или перченая пища может отравить питомца. Белый и особенно черный хлеб также противопоказаны пернатым. Лучшим вариантом будет купить специализированный корм в зоомагазине или на рынке.

Необходимо подумать и о размещении спасенного. Не каждая птица готова жить в небольшой квартире, не говоря уже о тесной клетке. Евгений Коблик поясняет, что крупной особи нужен вольер, который можно построить только при наличии загородного дома, чем похвастаться может, конечно, далеко не каждый. "Та же сова очень неохотно в клетке живет, она себе найдет место на шкафу, но это значит, что она и срыгивать вниз будет, и какать. Синицы в клетке более-менее нормально живут, а вот перелетных птиц, мухоловок, камышовок, пеночек – их мало кто может содержать", – рассказывает эксперт.

Конечно, когда долго выхаживаешь питомца, то сильно привязываешься к нему. Кажется, что он всем обеспечен, есть жилье, еда и вода, ему светло, тепло и мухи не кусают. Но всегда нужно помнить, что это дикие животные, которые мало живут в неволе, еще и в одиночку. Евгений Коблик объясняет, что это относится ко всем пернатым. "Если уж ты завел птицу, то нужно понимать, что она скучает, рано или поздно ей нужна пара, чтобы как-то инстинкты действовали", – рассказывает специалист.

При этом если птица долго прожила у вас дома, то совсем не факт, что она согласится покинуть насиженное место. Инстинкты – это серьезно, но бесконечный доступ к хорошей еде тоже не везде найти можно. Евгений Коблик советует не усердствовать в своей заботе. "Как правило, после долгой жизни у человека в дикую природу птицу уже не отпустишь. Если ее получится быстро вылечить, поставить на ноги, на крыло, то это удастся сделать. А если птица полгода уже живет дома, то почти невозможно", – предупреждает он.

Спасение утопающих

Вообще мнения экспертов расходятся в вопросе, а стоит ли вмешиваться в природные процессы. Одни советуют относить опьяневших птиц к ветеринарам или попытаться отогреть их дома. Такой посыл вполне понятен, каждому жалко маленькую глупую синицу.

Но другие специалисты считают, что вмешиваться в живую природу и естественные процессы нужно как можно меньше, даже из благих побуждений. Евгений Коблик уверен, что в этих случаях мы помогаем скорее себе, чем природе. "Человек из своих гуманистических побуждений пытается все время вмешиваться в реальный ход явлений в природе. Ему приятно, когда он взял кого-то, выходил. А по факту человек уже изменил под себя природу, а потом хочет самооправдаться какими-то положительными, по его мнению, действиями. Если действительно какая-то серьезная угроза для целой экосистемы, то специалисты ее выявят, им лучше знать", – считает эксперт.