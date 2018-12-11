В парках станет больше дежурных орнитологов из-за пьяных птиц

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В московских парках может увеличиться число дежурных орнитологов после появления пьяных птиц. Этот вопрос обсудят Мосприрода и председатель Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в Московском областном отделении Союза охраны птиц сообщили, что птицы стали чаще пьянеть, потому что питаются забродившими ягодами. Чаще всего пьянеют свиристели, снегири и синицы – все эти птицы могут расклевать ягоды.

Орнитологи призвали москвичей относить пьяных птиц к ветеринарам, иначе их могут подобрать коты или вороны.