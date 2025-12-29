Жители нескольких регионов России смогут увидеть северное сияние в новогоднюю ночь

Фото: depositphotos/surangastock

Северное сияние в новогоднюю ночь смогут увидеть жители Мурманской, Архангельской и Ленинградской областей, а также Карелии и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик указал, что еще 28 декабря вероятность увидеть в новогоднюю ночь северное сияние была минимальной. Однако на данный момент эти шансы выросли.

Леус также обратил внимание на то, что на Солнце в последние дни фиксировался рост вспышечной активности.

При этом исследователи из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН заявляли, что возобновление вспышек на Солнце не обязательно означает возникновение магнитных бурь на Земле. По их данным, к магнитным бурям приводит максимум 1 заметная вспышка из 10.

