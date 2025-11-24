Комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле менее чем на 300 миллионов километров

Фото: science.nasa.gov

Межзвездный объект 3I/ATLAS приблизился к Земле на расстояние менее 300 миллионов километров. Событие зафиксировали 23 ноября в 07:30, сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

3I/ATLAS – это третье межзвездное небесное тело, открытое астрономами за все время наблюдений.

Ученые подчеркнули, что в настоящее время комета продолжает сокращать расстояние до планеты примерно на 2 километра каждые сутки. Межзвездный объект притягивается, в том числе из-за орбитального движения Земли, которое направлено почти в ту же точку на небе, где летит 3I/ATLAS.

Рассматривая траекторию кометы относительно Солнца, ученые отметили, что межзвездный объект расположен на пути из системы, при этом сохраняя сближение с Землей.

По мнению ученых, комета не представляет угрозы. Также они сообщили о вероятности, что 3I/ATLAS максимально сблизится с Землей 19 декабря 2025 года. Предположительно, расстояние между кометой и планетой составит около 269 миллионов километров, после чего небесные тела начнут расходиться в пространстве.

Ранее директор-основатель Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб рассказал, что 3I/ATLAS ускорилась, чтобы скорректировать курс на Юпитер. NASA зафиксировала, что объект при приближении к Солнцу совершил неожиданный маневр методом негравитационного ускорения.

Астроном предположил, что межзвездный объект специально скорректировал курс, чтобы долететь до Юпитера и высадить технологические устройства – спутники.

