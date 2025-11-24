Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 08:37

Наука
Главная / Новости /

Астроном Лоуб: 3I/ATLAS изменил курс и направился к Юпитеру

Астроном заявил, что межзвездный объект 3I/ATLAS резко сменил курс на Юпитер

Фото: virtualtelescope.eu

Межзвездный объект 3I/ATLAS ускорился, чтобы скорректировать курс на Юпитер, сообщает телеканал "360" со ссылкой на личный сайт директора-основателя Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб.

NASA зафиксировала, что объект при приближении к Солнцу совершил неожиданный маневр методом негравитационного ускорения. По словам Лоуба, это является доказательством искусственного происхождения 3I/ATLAS.

Астроном предположил, что межзвездный объект специально скорректировал курс, чтобы долететь до Юпитера и высадить технологические устройства – спутники.

"С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца", – подчеркнул Лоуб.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Ученые высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы. По их данным, 3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться.

По данным NASA, объект не заденет Землю и прочие планеты Солнечной системы. Кроме того, ведущий научный сотрудник Том Стэтлер заявил, что комета могла прибыть из другой системы, намного старше Солнечной.

Читайте также


наука

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика