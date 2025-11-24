Астроном Лоуб: 3I/ATLAS изменил курс и направился к Юпитеру

Фото: virtualtelescope.eu

Межзвездный объект 3I/ATLAS ускорился, чтобы скорректировать курс на Юпитер, сообщает телеканал "360" со ссылкой на личный сайт директора-основателя Инициативы по черным дырам Гарвардского университета Ави Лоуб.

NASA зафиксировала, что объект при приближении к Солнцу совершил неожиданный маневр методом негравитационного ускорения. По словам Лоуба, это является доказательством искусственного происхождения 3I/ATLAS.

Астроном предположил, что межзвездный объект специально скорректировал курс, чтобы долететь до Юпитера и высадить технологические устройства – спутники.

"С этой целью 3I/ATLAS должен добраться до гравитационного радиуса Юпитера – так называемый радиус Хилла, внутри которого гравитация Юпитера сильнее гравитационного поля Солнца", – подчеркнул Лоуб.

Объект 3I/ATLAS вошел в Солнечную систему в начале июля. Ученые высказали гипотезу об искусственном происхождении кометы. По их данным, 3I/ATLAS движется со скоростью чуть менее 60 километров в секунду, но по мере приближения к Солнцу эта скорость будет увеличиваться.

По данным NASA, объект не заденет Землю и прочие планеты Солнечной системы. Кроме того, ведущий научный сотрудник Том Стэтлер заявил, что комета могла прибыть из другой системы, намного старше Солнечной.

