В Госдуме предложили снизить детский тариф в такси через стимулы для водителей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Госдуме предложили сделать такси с детскими креслами дешевле и доступнее для семей. С такой инициативой выступила глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова, направив письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Парламентарий обратила внимание на проблему: из-за обязательного использования автокресел при перевозке детей поездки для родителей обходятся значительно дороже базовых тарифов. Причиной тому служат дефицит водителей со специальными удерживающими устройствами и наценки агрегаторов в периоды высокого спроса.

Для решения этой проблемы Лантратова предлагает внедрить стандарт "семейного приоритета". Документ предусматривает экономические стимулы для водителей с детскими креслами. Среди мер – снижение комиссии агрегаторов для таких перевозчиков, начисление бонусов за работу в часы пик и частичная компенсация затрат на покупку автокресел.

Кроме того, депутат призвала ограничить необоснованное завышение цен на поездки с детьми, сохранив при этом мотивацию для водителей. Реализовать нововведения предлагается в пилотном режиме в отдельных регионах. Ожидается, что это повысит доступность такси для семей и снизит финансовую нагрузку на родителей.

Ранее в Госдуме заявили, что введение ограничений для цен на такси в плохую погоду может привести к увеличению средней стоимости поездок. Депутат Александр Толмачев отметил, что ограничения действительно могут понизить стоимость "в моменте", однако, если таксист недополучит заработок, он может сэкономить на чем-то другом, например на обслуживании машины.