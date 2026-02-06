Депутат ГД Толмачев: ограничения цен на такси повысит среднюю стоимость поездок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введение ограничений для цен на такси в плохую погоду может привести к увеличению средней стоимости поездок, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев.

Он отметил, что ограничения действительно могут понизить стоимость "в моменте", однако, если таксист недополучит заработок, он может сэкономить на чем-то другом, например на обслуживании машины. В результате это скажется на комфорте и безопасности пассажира.

Депутат напомнил, что стоимость поездки меняется в зависимости от множества условий и не выставляется самим водителем. Например, алгоритмы реагируют на количество пассажиров, которые хотят уехать в одно и то же время, а также на то, как почищены дороги – чем дольше путь, тем меньше свободных водителей.

Помимо этого, некоторые таксисты могут отказаться выйти на работу в метель или сильный мороз, так как не каждый автомобиль может работать в сложных условиях. Также в момент непогоды растет количество пассажиров, что тоже ведет к повышению цен.

"Компромиссное решение – вопрос времени. Искусственное сдерживание цен в снегопад зимой не должно аукаться пассажирам ни под жарким летним солнцем, ни под ливнем осенью", – заключил Толмачев.

