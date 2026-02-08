Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед студентами Киевского авиационного института заявил, что призывами или флагами невозможно вернуть на родину граждан, покинувших страну. Мероприятие транслировал YouTube-канал его офиса.

В конце декабря 2025 года глава украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отмечал, что Украина столкнется с серьезными демографическими и экономическими проблемами, если люди, уехавшие после 2022 года, не вернутся.

Зеленский, в свою очередь, констатировал, что люди, не подлежащие мобилизации, имеют право уезжать, и вернуть их словами или флагами не получится.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим готов на все, включая информационные провокации, чтобы вернуть на Украину потенциальных рекрутов, которые уехали в Европу. Она считает, что задачей украинских властей, помимо махинаций с вооружением и перераспределения финансов, является уничтожение собственных граждан.