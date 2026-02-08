Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 22:07

Политика

Зеленский признал, что вернуть покинувших Украину граждан призывами не получится

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед студентами Киевского авиационного института заявил, что призывами или флагами невозможно вернуть на родину граждан, покинувших страну. Мероприятие транслировал YouTube-канал его офиса.

В конце декабря 2025 года глава украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович отмечал, что Украина столкнется с серьезными демографическими и экономическими проблемами, если люди, уехавшие после 2022 года, не вернутся.

Зеленский, в свою очередь, констатировал, что люди, не подлежащие мобилизации, имеют право уезжать, и вернуть их словами или флагами не получится.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что киевский режим готов на все, включая информационные провокации, чтобы вернуть на Украину потенциальных рекрутов, которые уехали в Европу. Она считает, что задачей украинских властей, помимо махинаций с вооружением и перераспределения финансов, является уничтожение собственных граждан.

Читайте также


политика

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика