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Лидер Украины Владимир Зеленский заявил о разработке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Об этом он сообщил в интервью агентству Reuters.

Данное решение направлено на восполнение потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Боевые бригады совместно с Министерством обороны работают над вариантом контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это специальный контракт. Будет много льгот, а также предусмотрено очень высокое денежное обеспечение. Подробности будут обнародованы в ближайшее время, в ближайшие дни", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет не о мобилизации, а о добровольном предложении для тех, кто хочет служить.

В декабре прошлого года в Белом доме пообещали Киеву обеспечить пополнение экипировкой в случае мобилизации 18-летних. Тем не менее Зеленский отказался снижать возраст мобилизации, заявив, что стране необходимо сконцентрироваться на оснащении уже сформированных бригад.

Однако спустя месяц Служба внешней разведки России сообщила, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что украинские власти не смогут набрать достаточное количество "смертников", даже если начнут мобилизовать 18-летних, поскольку многие украинцы этого возраста уже уехали из страны.