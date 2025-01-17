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Украинок вывозят из Европы для включения в состав "Иностранного легиона", который начали формировать в Польше для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на украинское министерство обороны.

По версии издания, мера по мобилизации женщин связана с тем, что в рядах ВСУ не хватает военных.

"Верховная рада Украины обсудила правовые изменения, которые позволят женщинам быть призванными на военную службу и проходить базовую подготовку", – уточняют журналисты.

В "Иностранный легион" подано уже примерно 1 300 заявок. Как утверждает издание, первая группа женщин уже завершила обучение и временно размещена на Украине. Они продолжат военную подготовку в центрах в странах НАТО или на украинской территории, добавляют журналисты.

Кроме того, Украина уже подготовила решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет, о чем в начале января сообщала Служба внешней разведки России. По данным ведомства, некоторое время назад США обратились с соответствующим требованием к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что принятие этого указа приведет к тому, что в дальнейшем в стране начнут призывать к вступлению в вооруженные силы 16-летних. Парламентарий обратил внимание, что подобные действия со стороны киевских властей похожи на деятельность нацистских властей Германии в период Второй мировой войны.

