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14 января, 15:31

Политика

Володин заявил, что на Украине начнут настаивать на мобилизации 16-летних

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В настоящее время на Украине настаивают на мобилизации 18-летних, а в дальнейшем в стране начнут призывать к вступлению в вооруженные силы 16-летних, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит "Московский комсомолец".

Парламентарий обратил внимание, что подобные действия со стороны киевских властей похожи на деятельность нацистских властей Германии в период Второй мировой войны. Спикер ГД также поделился мнением, что украинцам отвели роль расходного материала.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже подготовлено. По данным ведомства, некоторое время назад США обратились с соответствующим требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На этом фоне государства Восточной Европы начали готовиться к приему новых волн украинских беженцев. Предполагается, что в этот раз они будут пытаться избежать отправки на фронт.

Социологи: большинство жителей Украины недовольны насильственной мобилизацией

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