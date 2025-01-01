ООН: в ВСУ пытают мобилизованных, отказывающихся от службы

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Украинские военные территориальных центров комплектования (ТЦК) пытают мобилизованных, которые отказываются становиться бойцами по соображениям совести. Об этом сообщается в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года.

Ведомство зафиксировало несколько случаев, когда пять мужчин были призваны на военную службу и переведены в военные учебные центры после попыток воспользоваться своим правом на отказ от службы по соображениям совести.

"Во всех случаях военнослужащие, ответственные за призыв на военную службу, произвольно задерживали этих мужчин на срок от двух до четырех дней и подвергали жестокому обращению или пыткам. Им угрожали насилием и "отправкой на передовую", а четверо из них подверглись избиениям, удушению и протаскиванию по полу", – приводит РИА Новости фрагмент из доклада УВКПЧ.

Ранее СМИ заявили о росте числа призывников, отказывающихся от ведения боев на стороне ВСУ. По данным журналистов, еще до усиления мобилизации более 20 тысяч украинцев сумели сбежать из страны, несмотря на попытки властей остановить этот процесс.

17 мая украинский президент Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных, а также законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.