Фото: ТАСС/Zuma

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения. Об этом говорится на сайте Верховной рады.

Согласно данным документа, они были подписаны в четверг, 9 мая.

6 мая Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении в стране мобилизации и военного положения еще на 90 суток. Позже Рада Украины проголосовала за законопроекты.

В апреле 2024-го Зеленский подписал законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Новый законопроект обязывает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

В свою очередь, граждане Украины, уехавшие в западные страны, заявили, что не хотят возвращаться воевать в рядах украинской армии. По словам одного из беженцев, проживающего в Европе, люди будут еще больше ненавидеть Украину и ее правительство, пока конфликт продолжается и пока в Киеве принимают больше законов о мобилизации.