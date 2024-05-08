Рада Украины проголосовала за продление военного положения и мобилизации

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Верховная рада Украины проголосовала за законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток. Об этом в своем телеграм-канале заявил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Соответствующий документ ранее внес в Раду президент Украины Владимир Зеленский. Тогда предполагалось, что изменения начнут действовать с 14 мая. До этого лидер страны подписал указ об ужесточении мобилизации – закон вступит в свою силу 16 мая.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики и Кисловку в Харьковской области.