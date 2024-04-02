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Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Об этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, мужчины, ранее признанные ограниченно годными к воинской службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.

Ранее Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Документ вступит в законную силу на следующий день после опубликования.

До этого американский предприниматель Илон Маск возмутился по поводу жестких методов мобилизации украинцев. Он отреагировал на видео одного из пользователей, на кадрах которого видно, как на украинской границе останавливают автобус с мужчинами, желавшими избежать мобилизации. Их выводят из транспорта и заставляют лечь на землю. Маск задался вопросом, сколько людей погибло за последний год впустую и сколько еще должно умереть.