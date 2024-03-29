Главком ВСУ назвал ситуацию на фронте сложной для украинских военных

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности на фронте, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

"Безусловно, каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил", – сказал он.

Сырский подчеркнул, что российская армия применяет управляемые авиабомбы, которые наносят удары по укреплениям украинцев, а преимущество в артиллерии у Вооруженных сил России (ВС РФ) 1 к 6 не в пользу ВСУ.

Ранее главком ВСУ заявил, что командование планирует подготовить резервы для проведения нового наступления.

По информации премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, Киев может отказаться от мобилизации 500 тысяч человек, так как Сырский нашел еще резервы в тылу. Он уверен, что ротация войск уже началась, поэтому ВСУ не нуждаются в мобилизации.