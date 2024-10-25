Волынский военкомат Украины: мужчины старше 50 лет подлежат мобилизации

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Мужчины старше 50 лет на Украине все равно подлежат мобилизации. Такое заявление выпустил в своих соцсетях Волынский областной военкомат, пишет РИА Новости.

Как отметили в военкомате, украинцы старше 50 лет могут избежать мобилизации только в случае освобождения от службы по состоянию здоровья или другим законным основаниям.

Директива командования сухопутных войск лишь регулирует процедуру призыва граждан от 50 лет и старше, никак при этом не ограничивая саму возможность их мобилизации, добавили в ТЦК.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации осужденных, а также проект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

При этом недавно зачисленные в ряды ВСУ солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.