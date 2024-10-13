Лидер "Океана Эльзы" Вакарчук назвал праздником концерт с рейдом военкомов

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Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук не стал однозначно отвечать на вопрос о рейде военкомов на концерте музыкального коллектива в Киеве. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на украинские СМИ.

По словам Вакарчука, музыканты просто счастливы от того, сколько людей пришли на концерт, чтобы поддержать группу.

"Для нас это просто радость и праздник. Это все, что я хочу сказать, единственный мой комментарий. Точка", – заявил Вакарчук.

Ранее военкомы устроили в центре Киева массовую облаву на украинских призывников после концерта "Океана Эльзы". Мужчин, вышедших с концерта, останавливали, проверяли их документы, после чего силой заталкивали в машины и увозили в неизвестном направлении.

Всего в облаве участвовали около сотни полицейских и военкомов. Кроме того, рейды проводились в ресторанах и ночных клубах Киева.