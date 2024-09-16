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Три автомобиля ВСУ и четыре железнодорожных релейных шкафа подожгли на Украине за последние сутки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные издания.

Военные машины сожгли в городе Кропивницком Кировоградской области. Поджоги релейных шкафов произошли в Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях.

В последнее время на Украине участились случаи поджогов автомобилей военных и сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК). По информации СМИ, таким образом местные жители протестуют против насильственной мобилизации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле этого года. Таким образом, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

По словам Владимира Путина, мобилизация на Украине "полностью обескровит страну". Создается впечатление, "что это не их народ", добавил президент РФ.