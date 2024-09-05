Путин заявил, что мобилизация на Украине "полностью обескровит страну"

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Мобилизация на Украине "полностью обескровит страну". Создается впечатление, "что это не их народ", заявил Владимир Путин во время выступления на ВЭФ.

"(Украине. – Прим. ред.) нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашисты гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему. <...> Следующий шаг – это студентов призывать", – сказал российский лидер.

Недавно зачисленные в ряды Вооруженных сил Украины солдаты уже не хотят вести боевые действия на передовой, сообщила командир одного из подразделений Василина. По ее мнению, мобилизация должна осуществляться по-другому, поскольку нежелающие воевать люди в результате оказываются бесполезными.

При этом экс-премьер Великобритании Борис Джонсон уверен, что Украине нужна массовая мобилизация. Он сказал об этом в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

