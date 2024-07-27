ТАСС: двое украинцев сбежали из микроавтобуса, в котором их везли в военкомат

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Два украинца сбежали из микроавтобуса, который направлялся в военкомат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На опубликованных украинскими СМИ видео заметно, как мужчины совершают побег через заднюю дверь микроавтобуса, остановившегося на заправке. По предварительной информации, инцидент произошел в Волынской области.

Ранее не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации на Украине. При этом только в мае этого года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

