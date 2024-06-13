Политолог Бондаренко: насильственно мобилизованные украинцы будут внутренне мстить

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Насильственно мобилизованные в ВСУ украинцы будут делать все, чтобы "внутренне отомстить" своей стране. Об этом заявил украинский политолог Константин Бондаренко в интервью местным изданиям.

По его словам, мобилизация на Украине не дает серьезных результатов. Она является методом запугивания граждан и методом формального подхода к формированию украинской армии.

"Насильственно мобилизованный боец – это слабый, немотивированный боец, это кандидат на то, чтобы сдаться в плен, фактически, перейти на сторону врага или просто уйти", – цитирует Бондаренко РИА Новости.

При этом никакие заградотряды и прочие меры не смогут привести к необходимому результату, уверен политолог.

Ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева назначил максимальное наказание мужчине по обвинению в уклонении от мобилизации. Обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы.

До этого стало известно, что не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации на Украине. При этом только в мае этого года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации в апреле. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.