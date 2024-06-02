Госпогранслужба Украины: не менее 45 уклонистов погибли, пытаясь покинуть страну

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Не менее 45 человек погибли, пытаясь пересечь границу и сбежать от мобилизации на Украине. Об этом со ссылкой на данные Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщает ТАСС.

Отмечается, что пограничники уже неоднократно обнаруживали трупы в реках и горах на границе с ЕС. На данный момент в службе "насчитали уже почти 45 человек, погибших при попытках преодолеть естественные препятствия".

Только в мае этого года при попытке переплыть пограничную реку Тису погибли 10 человек. Украинские пограничники предупреждают граждан, что это только подтвержденные факты, и выражают уверенность, что реальное число погибших больше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об ужесточении мобилизации. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявлял, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. По его словам, подобные случаи фиксируются ежедневно, а больше всего их на границе с Молдавией и Румынией.

