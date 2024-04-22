Погранслужба Украины: ежедневно 10 уклонистов пытаются покинуть страну

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Уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. Об этом сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.

"Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", – приводит его слова РИА Новости.

Демченко заявил, что подобные случаи фиксируются на границе ежедневно, а больше всего попыток незаконного пересечения происходит на границе страны с Молдавией и Румынией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации, кроме того, во время ее проведения граждане обязаны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

До этого украинские офицеры рассказали газете New York Times, что солдаты, которых мобилизует государство, слишком старые и больные. Один из украинских офицеров сообщил, что лишь двадцать пять человек из двухсот призванных солдат действительно имеют мотивацию сражаться.

