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16 мая, 17:52

Политика

Минэкономики Украины отменило указ о брони для курьеров и букмекеров

Фото: depositphotos/mariakarabella

На Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров. Глава Минэкономики страны Юлия Свириденко рассказала об этом в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", – отмечается в публикации.

9 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.

До этого президент принял решение об ужесточении мобилизации. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

Зарубежные СМИ, в свою очередь, пишут, что граждане Украины, уехавшие в западные страны, не хотят возвращаться воевать в рядах ВСУ.

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