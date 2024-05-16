Минэкономики Украины отменило указ о брони для курьеров и букмекеров

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На Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров. Глава Минэкономики страны Юлия Свириденко рассказала об этом в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю указ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно", – отмечается в публикации.

9 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране.

До этого президент принял решение об ужесточении мобилизации. Так, украинцы обязаны в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

Зарубежные СМИ, в свою очередь, пишут, что граждане Украины, уехавшие в западные страны, не хотят возвращаться воевать в рядах ВСУ.

