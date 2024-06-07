Путин: мобилизация в России не планируется

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В России нет необходимости в мобилизации. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

"Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию", – сказал глава государства.

По словам президента, с начала года на военную службу по контракту поступили более 160 тысяч человек. Более того, добавил Путин, ежедневно в военкоматы добровольно приходят "тысяча с лишним" человек. В 2023 году, уточнил глава государства, контракты с ВС РФ подписали свыше 300 тысяч добровольцев.

Ранее Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские. По его словам, попытка провести мобилизацию на Украине связана именно с этим. Путин также добавил, что в российском плену находятся 6 465 украинских военных, в плену у ВСУ – 1 348 российских военных.

