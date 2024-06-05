Путин назвал поставки оружия в зону конфликта опасным шагом

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Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024 назвал поставки оружия в зону конфликта опасным и серьезным шагом.

"Тем более, если это связано с тем, что те, кто поставляют, они не только поставляют оружие, а управляют этим оружием", – сказал президент.

Вместе с этим Путин заявил, что появление немецких танков на Украине повергло российское сообщество в шок, до этого россияне хорошо относились к ФРГ.

"Но мы понимаем, что, как говорил один из известных немецких политических деятелей, после Второй мировой войны Федеративная Республика Германия никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством", – сказал глава государства.

По словам Путина, у него много друзей в Германии, однако отношения он с ними не поддерживает для того, чтобы их не трогали в стране.

Поставки новых вооружений Германией Украине разрушают взаимоотношения между Москвой и Берлином, продолжил президент РФ.

"Я понимаю зависимость ФРГ в области обороны, в области безопасности в целом, я понимаю зависимость в области политики, информационной политики, потому что там куда не ткни, в какое-нибудь крупное издание <…> но конечный бенефициар за океаном", – заключил Путин.

Ранее глава РФ заявил, что у страны есть право поставлять оружие в регионы, откуда будут наноситься удары по чувствительным объектам государств, поставляющих оружие Украине. Он заявил, что сейчас Россия рассматривает такой вариант.

