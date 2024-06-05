Путин заявил, что безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Безвозвратные потери Украины в пять раз превышают российские. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

При этом безвозвратные потери РФ в разы меньше, чем у противника, отметил президент. По его словам, попытка провести мобилизацию на Украине связана именно с этим. Путин также добавил, что в российском плену находятся 6 465 украинских военных, в плену у ВСУ – 1 348 российских военных.

"По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек – это и санитарные, и безвозвратные потери, и то и другое. Хотя безвозвратные и санитарные у них 50 на 50 примерно", – сказал Путин.

По словам президента РФ, мобилизация на Украине идет только на восполнение потерь. В связи с этим призывной возраст в стране медленно понижается. Путин заявил, что американская сторона требует от Украины понижения до 23, 20, а затем и до 18 лет.

"По нашим данным из разных источников, мы получаем, где-то примерно 30 тысяч они мобилизуют. Ну, насильственно-ненасильственно, сейчас насильственно, конечно, хватают на улицах, желающих там воевать немного", – сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что трагические события на Украине начались с госпереворота и Россия в этом не виновата. Он также отметил, что после 2014 года РФ неоднократно предпринимала попытки мирно урегулировать украинский конфликт и приложила для этого все усилия. При этом Россию на протяжении восьми лет "водили за нос" с Минскими соглашениями.

