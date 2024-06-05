AP: Украина использовала оружие США для ударов по территории РФ

05 июня, 20:53Политика
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Украина недавно использовала оружие Соединенных Штатов для ударов по территории России, сообщает Associated Press со ссылкой на западного чиновника.
"Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России", – говорится в сообщении.
При этом не уточняется, куда именно и каким оружием был нанесен удар.
Ранее американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.
Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.
Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон готов к обсуждению с Киевом вопросов расширения географии ударов по территории РФ.
Новости мира: США одобрили использование американского оружия для ударов по территории РФ