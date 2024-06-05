AP: Украина использовала оружие США для ударов по территории РФ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украина недавно использовала оружие Соединенных Штатов для ударов по территории России, сообщает Associated Press со ссылкой на западного чиновника.

"Украина в последние дни использовала оружие США для нанесения ударов внутри границ России", – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, куда именно и каким оружием был нанесен удар.

Ранее американский президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для ведения контрбатарейной борьбы с целями, расположенными на территории РФ и угрожающими району Харькова.

Вместе с тем он подчеркнул, что политика США относительно запрета на применение ракет ATACMS, а также других средств дальнего поражения на территории России не изменилась.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби добавил, что Вашингтон готов к обсуждению с Киевом вопросов расширения географии ударов по территории РФ.