Белый дом: прибывающее из США на Украину оружие помогло ВСУ "выбраться из ямы"

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Вооруженные силы Украины смогли укрепить позиции в нескольких ключевых районах после возобновления США поставок оружия. Об этом заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, передает "Газета.ру".

По словам Салливана, из-за того, что конгресс США долго не соглашался выделять средства на оказание военной помощи Киеву, Украина "оказалась в глубокой яме".

"ВСУ выбирались из этой ямы. Мы видели укрепление позиций в ключевых местах. Мы видели, что они выдерживают российское наступление", – уточнил Салливан, добавив, что продвижение ВСУ наблюдается в зоне к северу от Харькова.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что США предоставили Украине новую партию оружия и военной техники на сумму 275 миллионов долларов. По его словам, поможет Украине в отражении атак России около Харькова, "содержит возможности, представляющие срочную необходимость".

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вооружение Запада, поставляемое Украине, не сможет переломить ход СВО. Россия достигнет всех поставленных целей, подчеркивал Песков.

