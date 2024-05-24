Блинкен: США выделили Украине новую партию вооружений на 275 млн долларов

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Соединенные Штаты Америки предоставили Украине новую партию оружия и военной техники на сумму 275 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

На Украину в кратчайшие сроки отправят снаряды для HIMARS и артиллерии, высокоточные авиаснаряды, противотанковые средства и другое. Предыдущий пакет помощи уже доставлен на линию фронта, уточнил Блинкен.

По его словам, оружие на 275 миллионов долларов, которое поможет Украине в отражении атак России около Харькова, "содержит возможности, представляющие срочную необходимость".

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что американское и западное оружие, которым снабжают Киев, уже наносит удары по гражданским объектам в Российской Федерации.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что вооружение Запада, поставляемое Украине, не сможет переломить ход СВО. Россия достигнет всех поставленных целей, подчеркивал Песков.