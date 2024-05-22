Зеленский обвинил западные страны в стремлении сохранить связи с Россией

Фото: 123RF/wladyslawmus

Украинский лидер Владимир Зеленский пожаловался на то, что западные партнеры Киева не желают полностью разорвать отношения с РФ. Об этом он сообщил в интервью изданию The New York Times.

Президент Украины указал, что не все страны Запада закрыли свои посольства в РФ и не все государства отправили российских дипломатов домой.

По словам Зеленского, подобная стратегия западных лидеров объясняется тем, что они рассматривают вариант поражения Украины.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что западные страны не дают Киеву согласия на использование своего оружия для ударов по РФ. При этом он заверил, что Украина не нарушает этого запрета.

Одновременно с этим украинский президент также пожаловался, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Киева.