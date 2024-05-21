Зеленский: Запад не разрешает атаковать Россию своим оружием

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Страны Запада не дают согласия на использование своего оружия для ударов по РФ, и Украина не нарушает этого запрета. С таким утверждением выступил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Reuters.

По его словам, Киев проводит переговоры со своими партнерами касательно возможности использовать их оружия для ударов по технике ВС РФ на границе и внутри территории России, однако "пока ничего положительного нет".

Зеленский также пожаловался, что западные союзники слишком долго принимают ключевые решения о военной поддержке Киева.

Ранее СМИ писали о том, что министр обороны Германии Борис Писториус запросил у правительства ФРГ еще 3,8 миллиарда евро для Украины на текущий финансовый год.

До этого стало известно, что администрация президента США Джо Байдена может отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны Patriot. По данным журналистов, европейские союзники также работают над планами по отправке дополнительных систем противовоздушной обороны, однако их количество не уточняется.