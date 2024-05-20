Медведев заявил, что Зеленский является законной военной целью для России

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Президент Украины Владимир Зеленский как глава враждебного режима является правомерной военной целью для РФ независимо от вопроса его легитимности после отмены выборов. Об этом ТАСС заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что для России окончательная утрата легитимности Зеленского ничего не изменит.

"Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель", – сказал Медведев.

Капитуляция Украины, продолжил он, может быть подписана как Зеленским, так и любым его преемником, хоть "свиньей в ермолке". Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "у преступного режима" нет и не может быть правомочного правителя.

"Он всегда тоже преступник. Что же касается номинального или фактического лидера (главаря) такого режима, им может быть кто угодно. Любая "свинья в ермолке", – прокомментировал политик.

Более того, Медведев считает, что для международного права и самой Украины личность такого "главаря, исходя из нормальных правовых позиций, безразлична". Такой человек останется для России лишь правонарушителем, однако он может быть субъектом переговоров и участником подписания акта о капитуляции, вновь напомнил он.

По мнению зампреда Совбеза РФ, после капитуляции Киева Зеленский должен быть арестован и предан суду или же ликвидирован как террорист за преступления против россиян и украинцев.

"Именно такая судьба постигла духовного учителя Зеленского – Степана Бандеру", – заключил Медведев.

Ранее он заявил, что Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, поскольку у их конкурентов будет много козырей. Политик также назвал украинского президента "патологическим лжецом" и "закошмаренным своим окружением трусом". По его мнению, Зеленский наплевал на конституцию, проигнорировал Конституционный суд и "пошел на узурпацию верховной власти".