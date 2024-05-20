Медведев обвинил Зеленского в боязни проводить выборы из-за конкуренции

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Украинский президент Владимир Зеленский и его окружение боятся проводить в стране выборы, поскольку у конкурентов будет много козырей, в том числе у "условных Залужного и Порошенко" (бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-президента Украины Петра Порошенко. – Прим. ред.). Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал ТАСС.

Он назвал Зеленского "патологическим лжецом" и "закошмаренным своим окружением трусом". Медведев считает, что в случае проведения выборов для президента Украины и его приближенных слишком много было бы "поставлено на карту".

По его мнению, Зеленский наплевал на конституцию, проигнорировал Конституционный суд и "пошел на узурпацию верховной власти".

"Прикрылся фиговым листком невнятной декларации Верховной Рады об отмене выборов президента в военное время", – добавил Медведев.

Ранее в пресс-службе СВР России заявили, что президент Украины ощущает уязвимость своих позиций из-за истечения срока полномочий, поэтому избавляется от неблагонадежных людей и проводит чистки в армии. Там уточнили, что уровень поддержки Зеленского снизился до 17% и продолжает падать. Популярность украинского президента среди солдат также составляет не более 20%.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что истечение срока полномочий Зеленского не повлияет на ход СВО. Спецоперация на Украине продолжится, подчеркнул политик.