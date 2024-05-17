Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных

Фото: ТАСС/AP/Brendan Smialowski

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Соответствующая информация появилась на официальном портале Верховной рады, передает РИА Новости.

Таким образом, президент Украины заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".

9 мая Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.

Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявлял, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. По его словам, подобные случаи фиксируются ежедневно, а больше всего их на границе с Молдавией и Румынией.

