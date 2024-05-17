17 мая, 16:23Политика
Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных
Фото: ТАСС/AP/Brendan Smialowski
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал проект закона о мобилизации осужденных. Соответствующая информация появилась на официальном портале Верховной рады, передает РИА Новости.
Таким образом, президент Украины заверил своей подписью весь пакет документов о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для "непосредственного их участия в обороне страны".
9 мая Зеленский подписал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране. Позже на Украине отменили бронь от мобилизации для курьеров и букмекеров.
Представитель погранслужбы Андрей Демченко заявлял, что уклонисты от армии постоянно принимают попытки незаконно выехать с Украины. По его словам, подобные случаи фиксируются ежедневно, а больше всего их на границе с Молдавией и Румынией.
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