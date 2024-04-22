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На Украине признали рассылку повесток умершим гражданам. Об этом со ссылкой на заявление киевского городского ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата. – прим. ред.) сообщает ТАСС.

Ранее в украинских СМИ появилась информация, что повестку прислали в Киеве по адресу, где проживал умерший в 2023 году спортивный журналист Артем Франков.

"Подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", – сообщили в учреждении.

Ранее законопроект об ужесточении мобилизации утвердила Верховная рада. По закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

