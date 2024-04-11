Закон об ужесточении мобилизации принят на Украине

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Законопроект об ужесточении правил мобилизации на Украине утвердили. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем телеграм-канале.

По словам депутата, за утверждение законопроекта проголосовали 283 из 351 депутата. Он также уточнил, что было внесено рекордное количество правок – более 4,2 тысячи. Теперь по закону военнообязанные должны прийти в военкоматы для уточнения личных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации.

Новый законопроект предусматривает в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию полиции или сотрудников военкомата.

Он добавил, что предлагалось прописать в законопроект еще и конкретные сроки демобилизации военнослужащих, многие из которых находятся на передовой уже два года, однако было принято решение вынести это предложение в отдельное обсуждение.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе. Теперь мужчины, ранее признанные на Украине ограниченно годными к воинской службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медосмотр.

Кроме того, Зеленский также подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Документ вступит в законную силу на следующий день после опубликования.

