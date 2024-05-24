Лавров: поставляемое Киеву оружие Запада наносит удары по объектам в РФ

Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Американское и западное оружие, которое получает Киев, уже наносит удары по гражданским объектам в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

"Исходим из того, что американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории РФ, прежде всего – по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", – отметил он.

Кроме того, Германия совместно с Данией поставила Киеву еще 10 танков Leopard 1. Также, как уточняется на сайте кабмина ФРГ, Берлин намерен передать 3 реактивные системы залпового огня HIMARS. Согласно представленному списку, количество поставленных Киеву танков Leopard 1 типа A5 достигло 40.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никакое вооружение Запада, поставляемое Киеву, не сможет переломить ход спецоперации на Украине. РФ достигнет всех поставленных целей, сказал он.

До этого группа конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ. По их мнению, США сковывают ВСУ своими ограничениями.

