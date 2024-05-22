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Группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призывает главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Киеву использовать оружие США для ударов по территории РФ.

"Необходимо, чтобы администрация (президента США Джо. – Прим. ред.) Байдена разрешила военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций", – приводит РИА Новости фрагмент из письма законодателей.

Как заявили авторы документа, украинская сторона продолжает добиваться соответствующего разрешения Соединенных Штатов, а Белый дом, в свою очередь, "сковывает" действия ВСУ своими ограничениями.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страны Запада не дают согласия на использование своего оружия для ударов по РФ. При этом он заверил, что украинская сторона не нарушает этого запрета.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Украина и ее кураторы играют с огнем, террористически атакуя российские регионы.