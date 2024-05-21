Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В ООН не смогли назвать причины, по которым атаки ВСУ на территорию Белгородской области замалчиваются во время брифингов организации. Данный вопрос был поднят в рамках очередного брифинга, посвященного гуманитарной ситуации в Харьковской области, сообщает РИА Новости.

В ходе таких собраний, по данным СМИ, ни разу не было упомянуто о проблемах, с которыми столкнулись мирные жители Белгородской области из-за ежедневных обстрелов со стороны ВСУ, продолжающихся почти полгода.

"У нас есть оперативный персонал на Украине, мы работаем там с правительством для оказания гуманитарной помощи. Мы, конечно, обеспокоены каждой жертвой среди гражданского населения, но у нас нет доступа к централизованному банку данных для определения числа жертв среди гражданского населения в России, поэтому мы просто ждем этой информации", – заявила пресс-секретарь управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабиа Манту, отвечая на вопрос о причинах замалчивания темы.

Ранее официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН нет сомнений по поводу легитимности украинского лидера Владимира Зеленского. Эта позиция сохраняется даже на фоне того, что его полномочия официально подошли к концу 20 мая 2024 года.

