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21 мая, 05:35

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Представитель ООН Дюжаррик: Зеленский остается президентом в глазах организации

В ООН заявили, что продолжают считать Зеленского легитимным президентом Украины

Фото: AP Photo/Pool/Thibault Camus

Украинский президент Владимир Зеленский продолжает оставаться для ООН главой государства. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером", – цитирует представителя главы ООН ТАСС.

Президентские выборы на Украине должны были состояться в марте этого года, однако местные власти отменили их, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.

Согласно Конституции Украины, президентские полномочия Владимира Зеленского истекли 20 мая. В связи с этим, в частности, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук призвал привлечь Зеленского к уголовной ответственности за узурпацию власти, так как тот не может находиться у власти с 21 мая.

Владимир Путин отмечал, что для России имеет значение легитимность Зеленского как президента Украины, поскольку судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. По его словам, на вопрос о легитимности Зеленского после истечения его полномочий главы государства должны ответить политическая и правовая системы самой Украины.

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