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Украинский лидер Владимир Зеленский с 21 мая не может находиться у власти, теряет свою неприкосновенность и должен быть привлечен к уголовной ответственности за узурпацию власти. Об этом сообщил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью РИА Новости.

По его словам, Зеленского необходимо привлечь к ответственности по статье 109 УК Украины – за совершение действий, направленных на узурпацию и захват госвласти путем нарушения предписания Конституции Украины.

Так как выборы украинского президента не проводились, то Зеленский по истечению срока своих полномочий с 21 мая не может их выполнять, добавил Медведчук. Таким образом, он является нелегитимным лидером страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что для России имеет значение легитимность Владимира Зеленского как президента Украины, так как судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями.

Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, истечение срока полномочий украинского президента не повлияет на ход российской спецоперации.