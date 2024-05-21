Пушилин: в ДНР собирают доказательства военных преступлений Киева в Донбассе

21 мая, 06:57Политика
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Власти Донецкой Народной Республики с 2014 года собирают доказательства военных преступлений украинского правительства и силовиков против жителей Донбасса. Об этом со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина сообщает ТАСС.
По его словам, на разных этапах сбор и документирование доказательств проводили правоохранительные органы и различные комиссии. На сегодняшний же день вся информация концентрируется в СК России.
Пушилин добавил, что власти ДНР пытались обращаться по этим вопросам в международные правозащитные организации, однако все было безрезультатно. Глава региона тем не менее выразил уверенность, что все причастные к военным преступлениям в Донбассе понесут заслуженное наказание.
Ранее МВД России объявило в розыск по уголовной статье замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского, офицера военной разведки Романа Машовца. ЦОС ФСБ в мае 2023 года сообщал, что Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму.
До этого СК РФ заочно предъявил обвинения бывшему замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – замначальника Генерального штаба ВСУ Виктору Бокию. По данным следствия, Мехед и Бокия руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе.
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