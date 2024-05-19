МВД РФ объявило в розыск замглавы офиса президента Украины

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МВД России объявило в розыск по уголовной статье замглавы офиса Владимира Зеленского, офицера военной разведки Романа Машовца. Его карточка появилась в базе розыска на сайте ведомства.

Министерство не уточнило, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.

ЦОС ФСБ в мае 2023 года сообщал, что Машовец является организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников в Крыму.

3 мая 2023 года спецслужбы пресекли деятельность агентуры сети военной разведки Украины, которая планировала серию терактов на полуострове. Среди объектов посягательств был глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко. Всех членов группы арестовали.