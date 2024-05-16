СК РФ заочно предъявил обвинение бывшему замминистра обороны Украины Мехеду

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинения бывшему замминистра обороны Украины Петру Мехеду и бывшему начальнику главного оперативного управления – замначальника Генерального штаба ВСУ Виктору Бокию. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, Мехед и Бокия руководили так называемой антитеррористической операцией в Донбассе. В результате их преступных действий погибли и получили ранения 165 человек, разрушены или повреждены более 87 объектов гражданской инфраструктуры.

Следователи принимают меры к их розыску и аресту. Глава СК Александр Бастрыкин заслушал доклад по уголовным делам о резонансных преступлениях киевского режима в Луганске и поручил продолжить работу по фиксации преступных действий украинских вооруженных формирований. По его словам, каждый преступник должен понести наказание.

Ранее стало известно об объявлении в розыск президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующая карточка появилась в базе МВД РФ 4 мая 2024 года. Действующий президент Украины разыскивается по уголовной статье.

Также российское МВД объявило в розыск по статье УК РФ и бывшего лидера Украины Петра Порошенко.