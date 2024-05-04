МВД РФ объявило в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко

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Россия объявила в розыск экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом свидетельствует информация на официальном сайте министерства внутренних дел РФ.

В карточке уточняется, что политик разыскивается по уголовной статье.

Ранее в базе МВД появилась карточка действующего украинского лидера Владимира Зеленского.

До этого Следственный комитет РФ объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. По данным ведомства, в рядах ВСУ есть наемники из Польши, Румынии, Новой Зеландии и других стран.

