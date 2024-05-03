МВД объявило в розыск секретаря СНБО Украины Александра Литвиненко

Фото: ТАСС/Zuma/Sergii Kharchenko

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко объявлен в розыск по уголовной статье. Об этом со ссылкой на базу розыска МВД сообщает ТАСС.

"Литвиненко Александр Валерьевич. Дата рождения: 27.04.1972. Разыскивается по статье УК", – указано в cообщении.

По какой статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

До этого Следственный комитет РФ объявил в розыск свыше 700 иностранных наемников, которые участвуют в боевых действиях в составе украинских вооруженных формирований. По данным ведомства, в рядах украинской армии есть наемники из Польши, Румынии, Новой Зеландии и других стран.