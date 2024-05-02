02 мая, 21:37Политика
МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко
Фото: РИА Новости/Стрингер (Валентин Наливайченко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)
МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом стало известно из базы данных ведомства.
В базе отметили, что депутат разыскивается по статье УК РФ. Другие подробности не приводятся.
Ранее российские следователи возбудили против Наливайченко уголовное дело за призывы к насилию в отношении военных РФ. Как рассказали в Следственном комитете России, политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО.
До этого СК завел уголовное дело о подстрекательстве к геноциду против мэра украинского Днепра Бориса Филатова. Расследование будет вести центральный аппарат СК.
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