МВД РФ объявило в розыск экс-главу СБУ Наливайченко

Фото: РИА Новости/Стрингер (Валентин Наливайченко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов)

МВД России объявило в розыск бывшего главу Службы безопасности Украины (СБУ) и депутата Верховной рады Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом стало известно из базы данных ведомства.

В базе отметили, что депутат разыскивается по статье УК РФ. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские следователи возбудили против Наливайченко уголовное дело за призывы к насилию в отношении военных РФ. Как рассказали в Следственном комитете России, политик в эфире одного из украинских телеканалов высказал угрозы в адрес российских военнослужащих, участвующих в СВО.

До этого СК завел уголовное дело о подстрекательстве к геноциду против мэра украинского Днепра Бориса Филатова. Расследование будет вести центральный аппарат СК.