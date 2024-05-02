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01:57

Политика

Медведчук назвал организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: ТАСС/Ирина Яковлева

Сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти. Такое заявление сделал бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в интервью ТАСС.

По его словам, под предводительством Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента, за 10 дней до трагедии было проведено совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота.

Медчедчук утверждает, что в обсуждении принимали участие экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывшие глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Андрей Парубий, а также занимавший на тот момент должность главы Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

В 2014 году в Доме профсоюзов укрылись активисты "Антимайдана", собиравшие подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Радикалы из "Правого сектора" (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) окружили здание и подожгли его.

Согласно официальным данным МВД Украины, жертвами трагедии стали 48 человек, еще 240 получили ранения.

Владимир Путин, говоря о происшествии, заявил, что ее виновников найдут и покарают. Он обратил внимание, что причастные к трагедии до сих пор не найдены и никто на Украине не занимается их поисками. При этом Россия, по его словам, знает, кто стоит за преступлением.

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